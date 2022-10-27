Сбежала в Литву по израильскому паспорту: новые подробности обысков у Собчак

Собчак, дочь наставника путина, покинула рф после того, как государственные СМИ назвали ее подозреваемой в деле о вымогательстве.

Ксения Собчак, российский медийный деятель и дочь наставника путина*, сбежала из своей страны в Литву, заявили в среду пограничники в Вильнюсе. Это произошло после того, как российские информационные агентства сообщили, что она стала подозреваемой по делу о вымогательстве.

Собчак назвала это дело попыткой российского правительства оказать давление на ее медиа-группу Attention Media.

«Понятно, что это атака на мою редакцию, последнюю оставшуюся свободную редакцию в рф», — написала 40-летняя Собчак в Telegram.

Сотрудник государственной пограничной службы Литвы на условиях анонимности сообщил AFP, что Собчак прибыла по израильскому паспорту.

В сентябре Литва запретила въезд россиянам, путешествующим по туристическим визам, из-за вторжения кремля в Украину.

Сообщается, что Собчак, популярная медийная личность, баллотировавшаяся против путина на президентских выборах 2018 года, является его крестницей.

Ее отец, покойный мэр санкт-петербурга Анатолий Собчак, когда-то был начальником путина.

Ранее в тот же день российское информационное агентство ТАСС сообщило, что Собчак вылетела из москвы ночью, со ссылкой на источник в полиции, который сообщил, что она прибыла в Литву через Беларусь.

ТАСС и государственный телеканал RT со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Собчак подозревается в крупном вымогательстве, за которое предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Кирилл Суханов, коммерческий директор Attention Media, был арестован в начале недели в рамках расследования.

Attention Media ведет ряд проектов в социальных сетях, в том числе канал Собчак на YouTube, у которого более трех миллионов подписчиков.

«Кирилл, мы тебя любим и ничему не верим», — написала Собчак в Telegram.

Российские СМИ сообщают, что на даче Собчак в подмосковье прошли обыски в связи с делом против ее коммерческого директора Ариана Романовского.

Собчак в течение многих лет участвовала в российской оппозиционной политике, хотя она остается фигурой, вызывающей разногласия среди критиков путина.