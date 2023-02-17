Сдвиг в деле о сбитии Boeing 777 в Украине: в россии выступили с новыми обвинениями

Следователи заявили, что полученные данные свидетельствуют о том, что решение о предоставлении «Бука» террористам в «ДНР» «принималось на президентском уровне».

Министерство иностранных дел рф* заявило, что вызвало посла Нидерландов из-за «навязчивых попыток» властей Нидерландов возложить на рф ответственность за сбитие рейса MH17в Украине в 2014 году.

В заявлении МИД россии обвинили в «политизации» совместную следственную группу, созданную для установления виновных.

Это произошло после того, как следователи заявили, что обнаружили «убедительные доказательства» того, что владимир путин лично подписал решение о поставке ракеты, которая сбила самолет, в результате чего погибли все 298 человек на борту.

В 2018 году Нидерланды и Австралия заявили, что ответственность за катастрофу несет россия, после того как следователи пришли к выводу, что ракета «Бук», использованная поддерживаемыми москвой террористами из самопровозглашенной республики в Донецке, была выпущена с российской военной базы.

В начале этого месяца объединенная следственная группа заявила: «Расследование выявило убедительные признаки того, что решение о поставке Бука Телар Донецкой Народной Республике было принято на уровне президента».

Следственная группа состоит из экспертов из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины. В ведомстве заявили, что собрали «многочисленные доказательства», свидетельствующие о том, что кремль имеет «полный контроль» над так называемой «Донецкой Народной Республикой», где в 2014 году произошло сбитие самолета.

Читайте также: британская разведка озвучила общие потери россии в войне в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.