Британская разведка озвучила общие потери россии в войне в Украине

В Министерстве обороны Великобритании заявили, согласно данным британской разведки, потери москвы в войне против Украины достигают до 200 тысяч военных, из которых до 60 тысяч так называемый «груз 200».

Об этом говорится в сводке ведомства в Twitter.

«Силы минобороны россии и чвк скорее всего потеряли 175-200 тыс человек с начала вторжения в Украину. Это вероятно включает около 40-60 тысяч убитыми», — говорится в заявлении.

В Британии отметили, что потери продолжают расти еще с сентября 2022 года. Осенью прошлого года в россии началась новая волна мобилизации.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 February 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/79EeudgP5j #StandWithUkraine pic.twitter.com/XHzsXcaPNB — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 17, 2023

Эксперты разведки заявили, что у россии сейчас очень большой показатель погибших, учитывая соотношение между выжившими ранеными и теми, кто умер из-за ранений. Основная причина огромных потерь — это низкий уровень подготовки военных и плохое обеспечение российских подразделений.

Ранее Курсор писал, что российский депутат заявил, что путин звонит ему по ночам. По словам политика, его это «вполне устраивает».

Кроме этого, в ISW объяснили, зачем рф манипулировала темой переговоров с Украиной. В декабре 2022 года российская федерация* подавала сигналы о готовности якобы провести мирные переговоры с представителями украинской власти. Но при этом в кремле продолжали соблюдать свои максималистские цели по захвату Украины.

Курсор сообщал, что по словам представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Черняка, нового масштабного наступления со стороны рф на годовщину войны с Украиной не будет, агрессор не имеет на это ресурсов.

Еще мы писали, что скорее всего украинская армия в 2023 году будет идти в контрнаступление на юге с центром в Мелитополе.

Сообщалось, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии.

Напоминаем, что россия избрала новую тактику для войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!