Британская разведка озвучила общие потери россии в войне в Украине

В Министерстве обороны Великобритании заявили, согласно данным британской разведки, потери москвы в войне против Украины достигают до 200 тысяч военных, из которых до 60 тысяч так называемый «груз 200».

Об этом говорится в сводке ведомства в Twitter.

«Силы минобороны россии и чвк скорее всего потеряли 175-200 тыс человек с начала вторжения в Украину. Это вероятно включает около 40-60 тысяч убитыми», — говорится в заявлении.

В Британии отметили, что потери продолжают расти еще с сентября 2022 года. Осенью прошлого года в россии началась новая волна мобилизации.

