Сближение россии и Ирана: что это значит для Украины и Запада

На протяжении долгих веков россия пыталась захватить Персию, чтобы укрепить свое континентальное влияние. Однако, ее отношения с Ираном в последнее время в корне изменились, особенно на фоне войны в Украине.

Известно, что после Второй мировой войны Советский Союз вывел свою армию из Ирана лишь в 1946 году. Москва, как и Тегаран, находятся под жесткими санкциями и в условиях изоляции начали активно сотрудничать.

Об этом сообщает Cyprus Daily News.

Цивилизованный мир объединился против *путина после полномасштабного российского вторжения на украинские земли. Диктатор начал отчаянно искать союзников, в рамках чего посетил Иран и со временем получил для своей армии иранские дроны. Тегеран, в отличие от Пекина, активно пользуется возможностью помогать россии, что непосредственно влияет на войну в Украине.

Оккупанты уже активно используют иранские беспилотники, которые могут принести ей огромную пользу во время зимы, когда массированные атаки по украинской инфраструктуре более опасны, чем обычно. Вполне вероятно, что путин и дальше будет покупать беспилотники у Ирана. На фоне усиления Тегерана США могут потерять свое влияние на территории Ближнего Востока. Учитывая присутствие Израиля, это может привести к большой войне в регионах.

По словам путина, Соединенные Штаты Америки – главный враг россии, а потому он будет делать все для того, чтобы вытеснить их из Евразии. С помощью Ирана, Китая и Турции рф попытается держать в подчинении всю Евразию, контролировать Африку и влиять на Австралию с Японией. Этот грандиозный по масштабам замысел путина является маловероятным, но крайне опасным. Чтобы помешать его реализовать, страны Запада как никогда прежде должны консолидироваться и предоставить Украине необходимую военную помощь ради победы цивилизации, а не азиатской лиги деспотий.

Ранее мы рассказывали, что иранские дроны-камикадзе обстреляли Киевскую область.

Также «Курсор» сообщал, что пропагандист рф со слезами назвал «тленом и мусором» россиян, уклоняющихся от мобилизации.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!