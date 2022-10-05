Иранские дроны-камикадзе обстреляли Киевскую область

5 октября, в среду, армия россии с помощью дронов-камикадзе типа Shahed-136 посреди ночи атаковала город Белая Церковь, что в Киевской области. Известно об одном пострадавшем.

Это спровоцировало несколько пожаров на объектах инфраструктуры. По предварительной информации, пострадал один человек, сейчас находящийся под присмотром врачей в больнице. Его состояние оценивают, как средней тяжести. Украинские экстренные службы сразу отправились на место происшествия.

Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Примерно спустя час в том же городе Киевской области вновь раздались взрывы из-за дронов-камикадзе, которые атаковали инфраструктуру. По информации спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, армия *рф выпустила примерно 12 дронов с направления юга Украины, половину из которых удалось сбить. Всего в Белой Церкви зафиксировано шесть попаданий и взрывов. На место событий отправили пожарных, которые ликвидировали пожар.

«Повреждены три здания инфраструктуры, разрушения средней тяжести. Думаю, мы все отстроим сразу после нашей победы», – рассказал Кулеба и добавил, что это первый случай, когда беспилотники атаковали Киевскую область.

Перед взрывами многие местные жители слышали в небе звук, похожий на мопед или бензопилу. Именно так и работают дроны-камикадзе. Их можно спокойно увидеть, потому что они иногда летают на низкой высоте.

После этого Иран стал отрицать, что поставляет россии дроны для войны в Украине. По словам спикера МИД Насера Канаани, Иран твердо занимает позицию нейтралитета и невмешательства.

«С самого начала конфликта мы всегда заявляли о нашей принципиальной и четкой позиции активного нейтралитета и несогласия с войной, подчеркивая необходимость достижения политического решения без насилия», – добавил он.

Ранее мы рассказывали, что в россии выдали повестку абсолютно слепому мужчине.

Также «Курсор» сообщал, что Украина может ударить по Беларуси при одном условии.

Помимо этого, в Пентагоне рассказали о том, готова ли армия рф к зиме в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!