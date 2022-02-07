Стало известно о том, что после победы фигуристов, сборная РФ вышла на первое место в неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Пекине. Так, теперь сборная Россия имеет по две медали каждого достоинства. Второе место занимают норвежцы, а третье – шведы.
Об этом пишет 9TV.
Сегодня стало известно, что канадки-хоккеистки отказались играть с российскими соперницами, потребовав от них предъявить им результаты теста на коронавирус. Кроме того, девушки-игроки вышли на лед в двух масках: медицинской и хоккейной.
Затем стало известно, что российская сборная выиграла командное первенство благодаря победе Никиты Кацалапова.
Кроме того, российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов получили «золотую» и «серебряную» медали. Во время церемонии награждения Большунов сломал флагшток.
Что же касается горных лыж, то «золото» получил швейцарец Беату Фойцу, а серебро – французский спортсмен Йохан Клари. Бронзовую медаль отхватил австриец Маттиасу Майеру. Израильский лыжник Барнабас Шоллос, к сожалению, занял тринадцатое место.
Ранее Курсор публиковал полное расписание Зимних Олимпийский игр в Пекине.
Также мы сообщали, что первое золото на Олимпиаде в Пекине завоевала лыжница из Норвегии.
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