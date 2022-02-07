Фигурист Никита Кацалапов установил мировой рекорд: он стал единственным человеком на планете, дважды побеждавшим в командном олимпийском турнире.

Стало известно о том, что после победы фигуристов, сборная РФ вышла на первое место в неофициальном командном зачете на Олимпиаде в Пекине. Так, теперь сборная Россия имеет по две медали каждого достоинства. Второе место занимают норвежцы, а третье – шведы.

Об этом пишет 9TV.

Сегодня стало известно, что канадки-хоккеистки отказались играть с российскими соперницами, потребовав от них предъявить им результаты теста на коронавирус. Кроме того, девушки-игроки вышли на лед в двух масках: медицинской и хоккейной.

Затем стало известно, что российская сборная выиграла командное первенство благодаря победе Никиты Кацалапова.

Кроме того, российские лыжники Александр Большунов и Денис Спицов получили «золотую» и «серебряную» медали. Во время церемонии награждения Большунов сломал флагшток.

Что же касается горных лыж, то «золото» получил швейцарец Беату Фойцу, а серебро – французский спортсмен Йохан Клари. Бронзовую медаль отхватил австриец Маттиасу Майеру. Израильский лыжник Барнабас Шоллос, к сожалению, занял тринадцатое место.

Ранее Курсор публиковал полное расписание Зимних Олимпийский игр в Пекине.

Также мы сообщали, что первое золото на Олимпиаде в Пекине завоевала лыжница из Норвегии.

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