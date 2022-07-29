СБУ опубликовала перехват разговора российских оккупантов об обстреле колонии в Еленовке

Служба безопасности Украины перехватила разговоры российских солдат, подтверждающие, что они совершили сегодня массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Еленовке.

СБУ перехватила телефонные разговоры российских оккупантов, где они подтвердили, что армия рф* виновна во взрыве колонии в оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.

В СБУ добавили, что, судя по разговору, даже террористы «ДНР» не верят заявлению российских пропагандистов о том, что«обстрел» якобы совершила Украина.

Судя по разговорам россиян, они могли устроить массовое убийство за счет взрывчатки, которую армия рф разместила в здании колонии. Так, ни один из свидетелей не слышал, как в колонию подлетает какая-то ракета. Никто не слышал и свиста, а взрывы происходили сами по себе, говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, из разговоров россиян следует, что они разместили рядом с колонией установки Град и начали стрелять из них по подконтрольной Украине территории, от Украины в ответ никаких обстрелов не было.

Ранее мы писали, что российские пропагандисты объявили о гибели украинских военнопленных, содержащихся в колонии в Еленовке Донецкой области. По предварительной информации, погибли 53 человека, около 100 получили ранения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!