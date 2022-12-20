«Счастливой Хануки, Америка»: Байден порадовал евреев нововведением

Выступая перед гостями, собравшимися на прием в Белом доме, президент США сказал, что «молчание — это соучастие», и добавил, что нация обязательно будет осуждать ненависть, насилие и антисемитизм.

Президент Джо Байден в понедельник выразил тревогу по поводу растущего антисемитизма в Соединенных Штатах и ​​во всем мире и пообещал дать отпор этому бедствию.

Выступая перед гостями, собравшимися на ханукальный прием в Белом доме, Байден сказал: «Ханука в этом году наступает в разгар растущего антисемитизма у нас дома — и, откровенно говоря, во всем мире, — сказал Байден. — Эта мерзость и яд становятся слишком нормальными».

President Biden at the WH Hanukkah reception tonight — “I recognize your fear, your hurt, you’re worried that this violent venom is becoming too normal.” pic.twitter.com/oFNolG9kR6 — Nancy Cook (@nancook) December 20, 2022

Президент добавил: «Я не буду молчать. Америка не будет молчать».

«Сегодня мы все должны четко и решительно заявить: антисемитизм и все формы ненависти и насилия в этой стране не имеют убежища в Америке», — сказал Байден.

Кроме того, во время церемонии зажжения праздничных свечей президент Байден объявил о нововведении: так, в Белом доме разместят постоянную менору.

Новость вызвала положительную реакцию у евреев, судя по комментариям в соцсетях.

After lighting White House Hanukkah menorah, Pres. Biden talks with kids about running for president. pic.twitter.com/qr0IjPBhbZ — Howard Mortman (@HowardMortman) December 20, 2022

Также на церемонии присутствовал раввин Чарли Сайтрон-Уокер, которому удалось вывести своих прихожан в безопасное место во время захвата заложников в синагоге в начале этого года.

Он отметил, что антисемитизм становится растущей проблемой в Америке, но выразил благодарность за то, что многие американцы, включая Байдена, высказываются об этом.

Читайте также: израильтяне проголосовали против назначения Арье Дери.