«Счастливой Хануки, Америка»: Байден порадовал евреев нововведением

Президент Джо Байден в понедельник выразил тревогу по поводу растущего антисемитизма в Соединенных Штатах и во всем мире и пообещал дать отпор этому бедствию.
Выступая перед гостями, собравшимися на ханукальный прием в Белом доме, Байден сказал: «Ханука в этом году наступает в разгар растущего антисемитизма у нас дома — и, откровенно говоря, во всем мире, — сказал Байден. — Эта мерзость и яд становятся слишком нормальными».
Президент добавил: «Я не буду молчать. Америка не будет молчать».
«Сегодня мы все должны четко и решительно заявить: антисемитизм и все формы ненависти и насилия в этой стране не имеют убежища в Америке», — сказал Байден.
Кроме того, во время церемонии зажжения праздничных свечей президент Байден объявил о нововведении: так, в Белом доме разместят постоянную менору.
Новость вызвала положительную реакцию у евреев, судя по комментариям в соцсетях.
Также на церемонии присутствовал раввин Чарли Сайтрон-Уокер, которому удалось вывести своих прихожан в безопасное место во время захвата заложников в синагоге в начале этого года.
Он отметил, что антисемитизм становится растущей проблемой в Америке, но выразил благодарность за то, что многие американцы, включая Байдена, высказываются об этом.
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