Счет пошел на десятки тысяч: в Украине рассказали о массовой депортации детей в рф

Депутат от Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что десятки тысяч украинских детей могли быть депортированы в рф*.

В воскресенье она сказала Софи Ридж на телеканале Sky: «У нас есть около 13 тысяч подтвержденных случаев депортации украинских детей в разные части российской федерации. И это часть геноцида, который российская федерация проводит против украинского народа. Однако у нас есть информация и о многих других из тех, которые исчисляются десятками тысяч. Потому что похищать детей, превращать их в другую национальность, расселяя их по рф, это просто еще один след геноцида, который сейчас идет в центре Европы».

Климпуш-Цинцадзе, председатель парламентского комитета по интеграции в ЕС, заявила, что им удалось вернуть в семьи около 100 украинских детей с помощью правозащитных групп и других организаций.

«Некоторые из детей прошли фильтрационные лагеря вместе с родителями, где их разлучили с родителями. Некоторых из них от родителей увезли на неделю в так называемые летние лагеря или лагеря отдыха, а потом уже никогда не возвращали. И даже некоторые из них были даже отданы уже на усыновление в российские семьи, как будто у них не было своих семей еще в Украине», — сказала она.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.