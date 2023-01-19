Счет пошел на недели: президент Польши сделал громкое заявление об исходе войны в Украине

Президент Польши Анджей Дуда призвал партнеров и союзников Украины продолжать усиливать военную помощь Украине, отметив, что в течение «нескольких месяцев или недель» в войне наступит решающий момент.

«Я боюсь, что сейчас, может быть, через несколько месяцев, может быть, недель, наступит решающий момент этой войны. И этот момент является ответом на вопрос: выживет Украина или нет«, — сказал Дуда на Всемирной экономической конференции в Давосе (Швейцария) в среду.

Он подчеркнул, что предоставленного Украине оружия пока недостаточно, так как российская армия продолжает накапливать силы и, вероятно, готовится к новому наступлению. В частности, Дуда подчеркнул необходимость обеспечения украинской армии современными танками и ракетами.

«Поэтому критически важно сейчас направить дополнительную военную поддержку», — призвал глава польского государства.

Президент добавил, что хорошо знает и понимает Украину, которая «хочет стать частью западного сообщества, частью западной зоны безопасности». «Они хотят быть членами ЕС, членами НАТО, но прежде всего они хотят выжить», — сказал он.

Дуда подчеркнул, что «нам нужно им помочь».

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