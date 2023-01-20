Сегодняшний Рамштайн укрепит нашу стойкость — Зеленский

По словам президента Украины, партнеры Киева «принципиальны в своем отношении» – они будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо для нашей победы».

Диалог, состоявшийся в пятницу, 20 января, в формате «Рамштайн», укрепит «стойкость» Украины.

Об этом в своем обращении заявил президент Украинского государства Владимир Зеленский.

«Не все можно публично объявлять, о чем ведутся разговоры в формате «Рамштайна». Это закрытая дискуссия, и так должно быть. Но вообще можно подытожить, что сегодняшний «Рамштайн» укрепит нашу стойкост», — сказал Зеленский.

По его словам, партнеры Киева «принципиальны в своем отношении – они будут поддерживать Украину сколько необходимо для нашей победы».

«Да, еще придется побороться за поставку современных танков, но ежедневно мы делаем сильнее очевидность безальтернативности того, что решение по танкам должно быть принято. Я обратился сегодня к участникам встречи в «Рамштайне», нашей контактной группе по вопросам обороны. И я благодарю всех партнеров, которые четко поддержали украинскую позицию в состоявшихся дискуссиях», — подчеркнул президент Украины.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Запада «нет альтернативы», кроме как предоставить Украине тяжелые танки. Его заявление прозвучало после того, как Германия не стала заявлять, что предоставит столь востребованные Leopards 2 Украине.

Зеленский тем не менее поприветствовал прогресс, достигнутый в последние дни, с поставками оружия, обещанными Соединенными Штатами и рядом европейских стран.

«Партнеры принципиальны в своем отношении — они будут поддерживать Украину настолько, насколько это необходимо для нашей победы», — сказал Зеленский.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский в рамках своего визита передал Байдену подарок.

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