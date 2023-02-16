Число погибших от землетрясений в Турции и Сирии приближается к 42 тысячам

Обновленное число погибших обнародовал AFAD, передает Укринформ со ссылкой на TRT Haber .
В провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлиурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг в общей сложности погибли 36 187 человек и 108 068 получили ранения. 216 347 пострадавших от стихийного бедствия были эвакуированы из региона в другие провинции, сообщает AFAD.
Общее количество задействованных в поисково-спасательных операциях и организации различных работ на местах превышает 253 тысяч человек, задействовано более 12,5 тыс. единиц техники. Воздушным мостом, который действует в регион и из региона с первых дней после землетрясения, совершено почти 6,5 тысячи вылетов.
Как передает Al Jazeera , количество погибших в Сирии — более 5800. Это число, определенное на основе данных ООН и правительства режима в Сирии, не менялось со вчерашнего дня.
Наша редакция писала, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.
Израиль готовится к возможному крупному землетрясению: сколько на это уйдет средств. Сильное землетрясение может оставить без крова 170 тысяч человек.
Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.