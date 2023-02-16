Число погибших от землетрясений в Турции и Сирии приближается к 42 тысячам

По состоянию на утро 16 февраля количество погибших от землетрясений достигло показателя более 41 987 человек. Данные по Сирии не обновлялись со вчерашнего дня.

Обновленное число погибших обнародовал AFAD, передает Укринформ со ссылкой на TRT Haber .

В провинциях Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлиурфа, Диярбакыр, Адана, Адияман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг в общей сложности погибли 36 187 человек и 108 068 получили ранения. 216 347 пострадавших от стихийного бедствия были эвакуированы из региона в другие провинции, сообщает AFAD.

Общее количество задействованных в поисково-спасательных операциях и организации различных работ на местах превышает 253 тысяч человек, задействовано более 12,5 тыс. единиц техники. Воздушным мостом, который действует в регион и из региона с первых дней после землетрясения, совершено почти 6,5 тысячи вылетов.

Как передает Al Jazeera , количество погибших в Сирии — более 5800. Это число, определенное на основе данных ООН и правительства режима в Сирии, не менялось со вчерашнего дня.

Наша редакция писала, что израильские ученые создали новую систему, предупреждающую о подводных землетрясениях. Особая ценность разработки заключается в том, что она позволяет оценить силу начинающегося землетрясения.

Израиль готовится к возможному крупному землетрясению: сколько на это уйдет средств. Сильное землетрясение может оставить без крова 170 тысяч человек.

Напомним, что сейсмолог предсказал землетрясение в Турции за 3 дня до катастрофы.