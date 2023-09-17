Секретарь украинского СНБО заявил, что есть шанс ускорить окончание российской агрессии против Украины

Он рассказал о чем именно идет речь.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что полная или частичная ликвидация российского черноморского флота позволит ускорить окончание агрессии против Украины. К тому же, по словам Данилова, россия не в состоянии противостоять западным технологиям.

Об этом говорится в колонке секретаря СНБО Алексея Данилова на сайте УП.

Он отметил, что "демилитаризация" ЧФ рф вполне выполнимая задача для украинских военных.

"Это могла быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, что рисовала бы очень печальную картину дальнейших событий", - убежден Данилов.

При этом он добавил, что на недавней встрече представителей дипломатического корпуса обсуждалась Формула мира президента Украины Владимира Зеленского, в тому числе ее главный пункт о выводе всех российских войск и вооруженных формирований с территории Украины. Секретарь СНБО считает, что этого можно добиться только военным путем и при условии скорейшего получения достаточного количества оружия от стран-партнеров.

Ранее "Курсор" писал о том, что в СНБО Украины заявили, что обстрелы в Крыму будут продолжаться. Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены вернуть под свой контроль Крым, который российская федерация незаконно аннексировала в 2014 году. Для этого они могут использовать различные методы, но сейчас они дают россиянам возможность покинуть полуостров самостоятельно.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!