Придется "выкуривать" россиян - в СНБО Украины заявили, что обстрелы в Крыму будут продолжаться

Данилов заявил, что ВСУ будут освобождать Крым тем образом, который посчитают необходимым.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены вернуть под свой контроль Крым, который российская федерация* незаконно аннексировала в 2014 году. Для этого они могут использовать различные методы, но сейчас они дают россиянам возможность покинуть полуостров самостоятельно.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, если россияне не захотят самостоятельно выехать из Крыма на территорию россии, значит Украине придется их оттуда "выкуривать" с помощью того оружия, которым сейчас обладают военнослужащие. И полуостров ВСУ деоккупируют таким образом, который сочтут необходимым.

Алексей Данилов отметил, что ракетная программа Украины, начатая в 2020 году, дает свои плоды, часть вооружения, которое поражает противника на украинской территории, в частности в Крыму, — это выполнение ракетной программы. И на сегодняшний день украинские новейшие разработки не хуже западных образцов.