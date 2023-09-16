Придется "выкуривать" россиян - в СНБО Украины заявили, что обстрелы в Крыму будут продолжаться

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены вернуть под свой контроль Крым, который российская федерация* незаконно аннексировала в 2014 году. Для этого они могут использовать различные методы, но сейчас они дают россиянам возможность покинуть полуостров самостоятельно.
Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, если россияне не захотят самостоятельно выехать из Крыма на территорию россии, значит Украине придется их оттуда "выкуривать" с помощью того оружия, которым сейчас обладают военнослужащие. И полуостров ВСУ деоккупируют таким образом, который сочтут необходимым.
Алексей Данилов отметил, что ракетная программа Украины, начатая в 2020 году, дает свои плоды, часть вооружения, которое поражает противника на украинской территории, в частности в Крыму, — это выполнение ракетной программы. И на сегодняшний день украинские новейшие разработки не хуже западных образцов.
Секретарь СНБО также высмеял россиян, которые заявляют, что их комплекс противовоздушной обороны "Триумф" якобы невозможно уничтожить, потому что он "сам себя защищает".
"Курсор" писал ранее, что ВСУ уничтожили российскую систему ПВО стоимостью 1,2 млрд долларов возле города Евпатория в Крыму. Дроны ослепили российский "Триумф", атаковав радар и антенну системы. В сети появилось видео.
Еще мы писали, что экс-командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что в случае, если Штаты вскоре отправят Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS), битва за Крым станет для украинских войск более простой и быстрой.
Напомним, что россия предпринимает шаги для защиты Крымского моста от возможных атак.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!