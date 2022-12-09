«Секретарь зла» впервые высказалась перед судом

Ирмгард Фурхнер, участвовавшая в гибели более 11 000 человек, хранила молчание с момента начала суда над ней в октябре 2021 года.

Ирмгард Фурхнер, 97-летняя бывшая секретарша командира СС в концентрационном лагере Штуттгоф, обвиняемая в нацистских преступлениях и работавшая секретарем в концентрационном лагере во время Второй мировой войны, впервые высказалась во время судебного процесса в окружном суде Итцехо.

Фурхнер, работавшая в концентрационном лагере Штуттхоф в Польше с июня 1943 по апрель 1945 года, стала первой женщиной, которую судили в Германии за преступления нацистской эпохи за последние десятилетия. Она сыграла решающую роль в гибели более 11 000 человек.

Ранее Фурхнер отрицала какие-либо сведения о Штуттхофе во время суда, хотя показания ее собственного мужа в 1954 году показали, что он знал, что людей в лагере убивают газом.

Судебный процесс над Фурчнер, который начался в октябре 2021 года и подвергся критике за то, что она отрицала правонарушения в таких ужасных преступлениях, наконец, стал прорывом.

«Я сожалею обо всем, что произошло. Я сожалею, что в то время был в Штуттхофе», — заявила Фурхнер на суде

Фурхнер написала письмо председательствующему судье перед началом судебного разбирательства, в котором поставила под сомнение суть разбирательства. Затем она сбежала до первого дня судебного разбирательства и была ненадолго арестована. С тех пор она молчит в суде.

СМИ, освещавшие судебный процесс, назвали ее «секретаршей зла», Фуршнер было 18 лет, когда она начала работать в лагере, и последний год она находилась под судом в суде по делам несовершеннолетних. Ее судят как несовершеннолетнюю из-за ее возраста на момент совершения преступления. Прокуратура добивается двухлетнего условного приговора, а это означает, что в случае осуждения ей не грозит тюремное заключение.

На прошлой неделе адвокаты Фурчнер призвали к ее оправданию — в том, что могло стать последним судебным процессом над нацистским чиновником, участвовавшим в военных преступлениях, — заявив, что доказательств не удалось доказать «вне тени сомнения» того, что она знала об убийствах.

«Будь человеком! Оглянись на свои поступки. Неужели все было правильно? Мы все имеем право получить от вас ответы на наши вопросы», — заявил один из адвокатов Эрнст Фрайхерр фон Мюнххаузен на судебном процессе в начале этого месяца.

Ранее Курсор писал, что 10 стран поддержали проект на тему Холокоста «Память в гостиной». Выжившие в Холокосте поделятся со школьниками и студентами личными историями в рамках проекта «Память в гостиной».

Курсор сообщал, что Израиль одобрил проект документирования свидетельств выживших в Холокосте.