Семеро детей пострадали, когда перевернулся автобус еврейской школы в Нью-Йорке

Автобус отвозил 21 мальчика из ортодоксальных семей в частную еврейскую школу и съехал на обочину, сбив несколько автомобилей и врезавшись в дом.

Семь еврейских детей пострадали в четверг в США, когда школьный автобус съехал с дороги в пригороде Нью-Йорка, задел два припаркованных автомобиля и врезался в дом.

Об этом сообщает Times of Israel.

Авария произошла примерно в 9 часов утра в Нью-Хемпстеде, сообщает полицейское управление. В городе Рамапо в 50 км от Нью-Йорка проживает много ортодоксальных евреев.

Автобус, который вез 21 мальчика в одну из частных еврейских школ, съехал на обочину, ударился о телефонный столб, затем столкнулся с двумя припаркованными автомобилями, потом врезался в дерево. После этого автобус продолжил скатываться вниз с холма и задел еще несколько деревьев, а в конце концов врезался в дом, рассказали в полиции Нью-Йорка.

די באס איז אראפגעפאלן פון די ראוד pic.twitter.com/SNJsO6AwfJ — Hasidic (@hasidic_1) December 1, 2022

Семеро детей были доставлены в больницу с разными травмами. Пятеро из них получили незначительные ушибы и синяки, а двое других, оба пятилетние мальчики, получили серьезные, но не опасные для жизни травмы.

Водитель получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.

Ранее Курсор писал, что палестинцы обстреляли автобус на севере от Иерусалима: появились фото.

мэр Нью-Йорка заявил, что антисемитизм стал нормой и приобрел популярность.