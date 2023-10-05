Супруги сперва подумали, что над ними шутят, а после попытались обжаловать штраф.

В Австралии пара приехала на роды на своем автомобиле, после чего ее оштрафовали.

Об этом сообщает 9 News.

Грегу Маллинзу выписали штраф в размере 120 долларов, пока его любимая Карли Эрл находилась в родзале, рожая их девочку Хейзел. В этот период время парковки прошло и превысило 12 минут.

"Было несколько пугавших моментов, у нее упал пульс, есть определенные элементы родов, которые непредсказуемы", – поделилась Карли.

Когда семья вернулась домой, то получила письмо по почте относительно штрафа.

"Мы просто подумали, что это смешно", – рассказала женщина.

Супруги решили обжаловать штраф, но налоговая служба Нового Южного Уэльса отклонила ходатайство.

"Мы принимаем во внимание ваши комментарии о том, что у вашей жены были роды, и вы не смогли пойти, чтобы заплатить за дополнительную парковку, однако мы не можем отменить штраф", – было сказано в ответе.

Жительница Австралии говорит, что "на планете нет человека", который мог бы пойти и переместить свою машину в такой ситуации. Впрочем, после огласки в СМИ штраф отменили, а представители налоговой службы позвонили и извинились.

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