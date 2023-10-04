Длительное время ему пришлось сохранять спокойствие и самообладание, чтобы окружающие ничего не заподозрили.

В США супруги остановились в кафе, чтобы перекурить, но в итоге стали миллионерами благодаря джекпоту в лотерее.

Об этом сообщает California Lottery.

По словам Тима Дайнеса из Калифорнии, его супруга хотели поесть тако после того, как они прибыли из зарубежной поездки. Для этого они сделали остановку возле закусочной в Паттерсоне.

Мужчина часто покупает на заправочной станции, находящейся напротив кафе, лотерейные билеты. Он подумал, что не время отказываться от этой традиции, пока ждал заказанную еду. Он решил купить билет Diamond 8's Scratcher.

Когда Тим стер защитный экран билета, то увидел, что выиграл приз в размере 1 млн долл. Так как в тот момент его заказ еще не приготовили, американцу пришлось стоять рядом с супругой, сохраняя спокойствие и самообладание.

"Знаете, как трудно было сдерживать эмоции? Никто не знал, что я выиграл. Даже моя жена не знала, пока я не сказал ей об этом по дороге домой", – поделился он.

По словам представителей лотереи, Дайнес и до этого становился обладателем сотней призов, но ему никогда не удавалось выиграть настолько большую сумму. Впрочем, счастливчиком в этой истории можно назвать не только Тима – владельцу магазина G's Food Mart достался бонус в размере 5 тысяч долларов за продажу счастливого билета.

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