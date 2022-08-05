«Серая мышь»: российско-израильский бизнесмен рассказал о впечатлениях после встречи с путиным

В интервью с Дмитрием Гордоном российско-израильский бизнесмен Леонид Невзлин рассказал о своих встречах с путиным, занимающим сейчас пост главы рф.

Российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС, Леонид Невзлин встречался с путиным* лично.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, он виделся с главой кремля лично, но разговаривал с ним подробно только один раз. Дважды Невзлин видел его за границей, но это было давно, в начале 90-х. «Однажды в поездке в Баден-Баден, […] бизнесмены меня пригласили. Были какие-то чиновники, среди них был путин», — сказал Невзлин.

Он также рассказал о своих впечатлениях после встречи с ним. «Серая мышь. Ничего не говорил. Да, посидел — посидел, выпил — выпил, поел — поел. Он не был интересным и ничего не высказывал», – заявил Невзлин.

Второй раз Невзлин видел его в Монако на конференции, которую каждый год проводили российские экономисты и Центральный банк. Там также присутствовал Собчак, и путин находился при нем. «Он носил сумку с теннисными ракетками, был очень маленький, похож на… Не хочется никого обидеть, но, наверное, тогда он был похож на люмпена. И Собчак был господином и демонстративно показывал, что путин – это что-то такое, не очень большое и за спиной», — вспомнил Невзлин.

Он, кроме того, встречался с путиным в его кабинете в конце 1990-х, когда тот был директором ФСБ. Тогда путина называли «преемником» Бориса Ельцина.

Невзлин в течение часа разговаривал с путиным, и это, по его словам, был просто обмен вежливостями. «Абсолютно ни о чем. Я не мог бы на этом никакого впечатления об этом человеке сложить. Но можно было понять, что это директор ФСБ и этот директор ФСБ – закрытый человек», – сказал Невзлин.

Ранее Курсор писал, что эксперт рассказал, чем для путина может быть опасен его двойник.

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