Эксперт рассказал, чем для путина может быть опасен его двойник

Психолог рассказал, что владимир путин на самом деле вовсе не заинтересован в том, чтобы его работу выполняли какие-то двойники.

Двойник владимира путина* может быть опасен для самого путина. Дело в том, что в любой момент кто-то из российской элиты может захотеть «убрать» президента рф, чтобы оставить вместо него послушного двойника.

Об этом рассказал эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью Радио НВ.

По словам специалиста, настоящий путин вовсе не заинтересован в том, чтобы существовали его двойники. Это вопрос его личной безопасности.

Отметим, что не единожды в СМИ распространялись слухи о том, что владимир путин имеет двойника или даже несколько двойников, которые вместо него выходят к людям, выступают на общественных мероприятиях. Правда, все эти слухи пока не нашли хоть каких-то подтверждений.

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