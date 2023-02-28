Сербия и Косово «договорились договариваться»: в ЕС рассказали подробности

Соглашение может создать новые экономические возможности посредством увеличения финансовой помощи, делового сотрудничества и новых инвестиций в балканские страны.

Лидеры Сербии и Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение «О пути к нормализации отношений». В марте состоятся дополнительные переговоры для согласования всех деталей его принятия и реализации.

Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отмечается, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти согласились, что не нужны дальнейшие дискуссии относительно предложения Европейского Союза – предложения, которое называется: «Соглашение о пути к нормализации отношений между Косово и Сербией».

“Это Соглашение касается, прежде всего, граждан Косово и Сербии. Это не для Европейского Союза – это для граждан Косово и Сербии», – отметил Боррель,

В договоре, в частности, отмечается, что лица могут свободно передвигаться между Косово и Сербией, используя собственные взаимно признаваемые паспорта, удостоверения личности и номерные знаки. Лица могут учиться и работать, не задумываясь, могут ли быть проблемой их дипломы и место их получения.

Соглашение может создать новые экономические возможности посредством увеличения финансовой помощи, делового сотрудничества и новых инвестиций в Косово и Сербию.

«Они выразили готовность продлить имплементацию Соглашения, но еще необходимы дальнейшие переговоры для определения конкретных модальностей реализации положений Соглашения. Это означает, что челночная дипломатия будет продолжаться, и я созову еще одну встречу между двумя лидерами в марте», – уточнил Боррель.

Как сообщал Курсор, в ночь на воскресенье, 11 декабря, на севере Косово прозвучали взрывы и стрельба. Также полиция проинформировала о перекрытии дорог на севере страны, где население в основном состоит из этнических сербов.

Сербы выступают против муниципальных выборов в Косово, которые были запланированы на 18 декабря. Миссия Евросоюза по поддержанию правопорядка (EULEX) подтвердила, что «вчера вечером в разведывательный патруль EULEX была брошена светошумовая граната», в результате чего никто не пострадал.

Напряженность накаляется, поскольку Сербия и Косово активизировали обмены угрозами. Президент Сербии в субботу заявил, что он официально запросит разрешение НАТО на размещение сербских войск в северной части Косово, хотя и признал, что это разрешение вряд ли будет получено.

Миротворцы под руководством НАТО, работающие в Косово со времен войны, ожидаемо, не дадут разрешения сербским войскам, что фактически бы означало передачу безопасности северных районов Косово, населенных сербами, сербским силам, а это вызвало бы рост напряженности на Балканах.

Ранее Курсор писал, что Сербия и Косово нашли компромисс в вопросе передвижения граждан.