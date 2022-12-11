Столкновения в Косово: Сербия вновь перекрыла дороги и угрожает разворачивать войска

Эскалация конфликта на Балканах была вызвана подготовкой к муниципальным выборам в Косово, намеченным на 18 декабря, но уже перенесенным на конец апреля.

Ночью на воскресенье, 11 декабря, на севере Косово прозвучали взрывы и стрельба. Также полиция проинформировала о перекрытии дорог на севере страны, где население в основном состоит из этнических сербов.

Об этом сообщают ABC News.

Сербы выступают против муниципальных выборов в Косово, которые были запланированы на 18 декабря.

Миссия Евросоюза по поддержанию правопорядка (EULEX) подтвердила, что «вчера вечером в разведывательный патруль EULEX была брошена светошумовая граната», в результате чего никто не пострадал.

EULEX, в состав которой входят около 134 польских, итальянских и литовских полицейских, дислоцированных на севере, призвала «виновных воздержаться от новых провокационных действий» и заявила, что призывает косовские институты «привлечь виновных к ответственности».

Напряженность накаляется, поскольку Сербия и Косово активизировали обмены угрозами. Президент Сербии в субботу заявил, что он официально запросит разрешение НАТО на размещение сербских войск в северной части Косово, хотя и признал, что это разрешение вряд ли будет получено.

Миротворцы под руководством НАТО, работающие в Косово со времен войны, ожидаемо, не дадут разрешения сербским войскам, что фактически бы означало передачу безопасности северных районов Косово, населенных сербами, сербским силам, а это вызвало бы рост напряженности на Балканах.

Косово прокомментировало ситуацию.»Мы не хотим конфликта. Мы хотим мира и прогресса, но мы ответим на агрессию всеми нашими силами», — написал в социальных сетях премьер-министр Косово Альбин Курти.

Напряженность на севере Косово высокая в течение всей этой неделе в преддверии выборов, первоначально запланированных на 18 декабря. Теперь они вновь перенесены на 23 апреля в попытке разрядить обстановку.

Выборы должны были состояться после того, как представители этнических сербов покинули свои посты в ноябре в знак протеста против решения правительства Косова запретить выдаваемые Сербией номерные знаки для автомобилей.

И Сербия, и Косово хотят вступить в ЕС, но Брюссель предупредил, что они должны разрешить свой спор и нормализовать отношения, чтобы получить право на членство в блоке.

Ранее Курсор писал, что Сербия и Косово нашли компромисс в вопросе передвижения граждан.