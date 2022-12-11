Сербия привела армию в полную боевую готовность, а президент после ультиматума от Косово созывает Совбез — СМИ

Вучич заявил, что сегодня, вероятно, будет самый тяжелый вечер в его истории.

Президент Сербии Александр Вучич созвал 11 декабря в 19:00 заседание Совета национальной безопасности.

Об этом сообщает РТС и Kosovo.online.

Вучич заявил, что сегодня, вероятно, будет самый тяжелый вечер в его истории. Лидер страны принял это решение после слов премьер-министра Кососо Альбина Курти о нападении на сербов на баррикадах всеми доступными средствами.

Журналисты со ссылкой на неофициальные источники пишут, что Курти связался с представителями США, Британии, Франции, Германии и Италии в Косово и сообщил, что поставил ультиматум сербам в провинции не позднее вечера 11 декабря снять баррикады с автодорог на севере Косово и Метохии.

«В противном случае в ситуацию вмешается полиция Косово», – сказал он.

Журналисты из Косово пишут, что премьер-министр призвал KFOR (международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово) гарантировать свободу передвижения по территории.

«Мы вновь призываем KFOR предоставить гарантии свободы передвижения. КФОР в Косово выступает за мирную и безопасную среду, что также означает свободу передвижения без дискриминации. Блокировка движения, блокировка общественных дорог тяжеловесными транспортными средствами ради препятствования свободе передвижения, преступная стрельба группировок по нашей полиции EULEX – это не только неприемлемо, но это не должно повториться в будущем. Поэтому мы ждем», – сказал Курти.

«Курсор» сообщал, что недавно произошло обострение ситуации на севере Косово после действий местной полиции, закрывшей КПП на административной линии с Сербией. Ночью на воскресенье, 11 декабря, на севере Косово прозвучали взрывы и стрельба.

На КПП Яринье был задержан бывший сербский полицейский Деян Пантич. Он работал в полиции на участке в Косовской Митровице, но покинул свой пост этой осенью вместе с около 600 других этнических сербов.

В ответ сербы решили перекрыть баррикадами дорогу в нескольких селах возле КПП и начать протестовать. Миссия ЕС и Международная миссия НАТО в Косово и Метохии тоже вывели патрули на баррикады. Также жители Сербии выступили против того, что в Косово 18 декабря планируют провести муниципальные выборы.