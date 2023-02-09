Сеть насмешило видео с девочкой, которая ехала в школу на спине страуса

Как только страус доставил девочку в школу, птица послушно вышла обратно на улицу.

Видео, на котором маленькая девочка едет на спине страуса в школу в Китае, ошеломило Интернет.

Видео распространило агентство Associated Press.

По данным агентства, девочка живет в Дали, провинция Юньнань. Ее засняли местные жители, когда 6 февраля большая птица спокойно несла ее в школу. На видео также показан мужчина, который сопровождает птицу с девочкой и следит за тем, как животное ведет себя во время езды.

Когда двое достигли входа в школу, девочка закрыла боковое зрение птицы руками, по-видимому, чтобы направить птицу туда, куда она должна идти.

Похоже, волноваться было не о чем, поскольку страус был спокоен и, казалось, даже наслаждался тем, что девочка каталась на нем.

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