Северная Корея предупредила о «прелюдии» к войне после визита Столтенберга в Южную Корею

В Северной Корее также обвинили Столтенберга в том, что он превратил Украину в «театр опосредованной войны».

Государственные СМИ Северной Кореи в понедельник предупредили, что отношения НАТО с Южной Кореей и Японией могут спровоцировать конфронтацию в регионе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в настоящее время находится с визитом в двух упомянутых выше странах, выступая за «более тесные связи» на фоне угроз со стороны Северной Кореи.

«Поездка генсека НАТО в Южную Корею и Японию является прелюдией к конфронтации и войне, поскольку она приносит мрачные тучи «новой холодной войны» в Азиатско-Тихоокеанский регион», — говорится в статье, опубликованной государственным Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК). По сообщению южнокорейского новостного агентства Yonhap, статья была написана Ким Тон Мёном, членом северокорейской организации международных политических исследований. Он также обвинил Столтенберга в том, что он превратил Украину в «театр опосредованной войны».

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