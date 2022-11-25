Северная Корея приказала вещателям бойкотировать матчи ЧМ по футболу с участием трех «политических врагов»

Только на прошлой неделе президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что открыт для проведения в Северной Корее чемпионата мира по футболу в будущем.

«Любая страна может провести мероприятие. Если Северная Корея захочет что-то у себя […]», — сказал он.

52-летний глава ФИФА добавил: «На самом деле я ездил в Северную Корею несколько лет назад, чтобы спросить северокорейцев, готовы ли они провести часть чемпионата мира среди женщин с Южной Кореей. Ну, у меня не получилось, очевидно, но я бы поехал туда еще 100 раз, если бы это помогло. Только вовлеченность может принести реальные изменения. Мы глобальная организация и хотим оставаться организацией, объединяющей мир».

По сообщению KBS World TV, северокорейские сети не будут показывать матчи с участием Южной Кореи, Японии и США во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

ФИФА уже столкнулась с огромной волной критики из-за своего решения о проведении чемпионата мира по футболу в Катаре, особенно из-за плохих показателей страны в области прав человека.

Ранее Курсор писал, что Катар впервые забил на ЧМ-2022 и почти вылетел из турнира.