Северная Корея угрожает «новой войной» — СМИ

Власти Северной Кореи обвинили Соединенные Штаты и Южную Корею в том, что они разжигают боевые действия, которые могут спровоцировать «вторую корейскую войну».

Об сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление МИД КНДР.

В заявлении внешнеполитического ведомства Северной Кореи говорится, что совместные военные учения США и Южной Кореи провоцируют обострение ситуации на Корейском полуострове. Кроме этого, в ведомстве назвали союзников «ордой, провоцирующей ужасы войны».

В этом месяце Соединенные Штаты и Южная Корея провели совместные маневры, в которых также были задействованы истребители F-35A.

Отмечается, что заявление МИД КНДР совпало с подписанием 27 июля соглашения о перемирии между возглавляемыми США силами ООН, Северной Кореей и Китаем, которое привело к прекращению огня в Корейской войне 1950-1953 годов. КНДР и Южная Корея так и не подписали мирного соглашения. С тех пор Северная Корея отмечает этот день как «Победу на Отечестве».

Америка в течение длительного времени заявляла, если Северная Корея хочет официального мирного договора и дипломатических отношений, то власти должны закрыть свою ядерную программу.

Ранее Курсор писал, что в Северной Корее заявили, что Соединенные штаты создают азиатский НАТО. Власти КНДР обвинили Соединенные Штаты в формировании нового военного альянса в Азии и отметили, что основная цель США остается прежней — свергнуть правительство КНДР.

наша редакция сообщала, что СМИ сообщали, что Северная Корея хочет устроить большой ядерный взрыв. Эти испытания Пхеньяна станут уже седьмыми по счету, но первыми с тех пор, как Ким Чен Ын поставил на паузу свою ядерную программу, чтобы вести переговоры с США.

Напомним, что США и Южная Корея запустили восемь ракет в ответ на пуски Северной Кореи. Это произошло после того, как Северная Корея запустила баллистические ракеты в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи.