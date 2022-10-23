Риши Сунак объявил о выдвижении на пост премьера Британии: кто он

По словам кандидата на пост главы британского правительства, в его Кабинете министров «на каждом уровне будут обеспечены честность, профессионализм и подотчетность».

Бывший министр финансов Великобритании, 42-летний Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя Консервативной партии и премьер-министра.

Об этом сообщает DW.

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране», — подчеркнул Сунак.

Как известно, Риши Сунак потерпел поражение от Лиз Трасс в сентябре, проиграв выборы, проведенные членами Консервативной партии.

«Еще до объявления о своих намерениях 23 октября Сунак получил больше поддержки от законодателей-консерваторов, чем его соперники — бывшая министр обороны, лидер Палаты общин Пенни Мордонт и экс-премьер Борис Джонсон, который теперь предпринимает попытку вернуться в политику», говорится в сообщении.

В своем заявлении Сунак, в частности, пообещал, что в его правительстве «на каждом уровне будут обеспечены честность, профессионализм и подотчетность».

«Я буду трудиться изо дня в день, чтобы выполнить эту работу. Прошу вас о возможности помочь решить наши проблемы», — говорится в заявлении Сунака.

Риши Сунак — выходец из богатой индийской семьи и давно мечтает занять премьерское кресло. Его первая предвыборная кампания Ready4Rishi («Готовы к Риши») стартовала за день до отставки Бориса Джонсона и, по мнению экспертов, была проведена вполне профессионально. Сунак заработал состояние на финансовом рынке, он женат на дочери индийского миллиардера.

Как сообщал Курсор, ранее на этой неделе премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о своей отставке. Должность она занимала всего полтора месяца.

Также Курсор информировал о том, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, ушедшая в отставку после 45 дней пребывания на посту, успела поручить МИДу изучить возможность переноса британского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.