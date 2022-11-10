Шестизначное число: в США сообщили о потерях армии рф в Украине

Объявленное россией* отступление из Херсона, регионального центра на юге Украины, который она захватила в начале войны, и потенциальный тупик в боевых действиях зимой может дать обеим странам возможность заключить мир.

Об этом в среду заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли.

Он сказал, что в войне, которая идет уже девятый месяц, погибло или было ранено до 40 000 мирных жителей Украины и «значительно более» 100 000 российских солдат.

«То же самое, вероятно, и с украинской стороны», — добавил Милли.

«Было огромное количество страданий, человеческих страданий», — сказал он в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что готов к мирным переговорам с рф о прекращении войны, но только при условии, что рф вернет все оккупированные земли Украины, предоставит компенсацию за военный ущерб и предстанет перед судом за военные преступления.

Россия заявила, что открыта для переговоров, и на этой неделе объявила, что начала отступление из Херсона.

Зеленский предупредил, что русские симулируют вывод войск из Херсона, чтобы заманить украинскую армию в бой в стратегическом промышленном портовом городе, воротах на оккупированный россией Крымский полуостров.

Милли, самый высокопоставленный военный офицер США, сказал, что рф сосредоточила в Херсоне от 20 000 до 30 000 солдат, и полное отступление может занять несколько недель.

Ранее Курсор писал, что накануне встречи Си и Байдена Китай заговорил о сотрудничестве с США.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!