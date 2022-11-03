Шойгу озвучил количество российских резервистов, отправленных воевать в Украину

По данным британской разведки, с середины октября рф отправила на передовую тысячи резервистов.

Министр обороны рф шойгу* сообщил, что из 300 тысяч человек, призванных по частичной мобилизации, 87 тысяч были отправлены на передовую в Украине, сообщает Интерфакс.

По данным британской разведки, с середины октября рф отправила на передовую тысячи резервистов, и в некоторых случаях они плохо экипированы. В середине сентября российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые из прибывающих мобилизованных резервистов приезжают без оружия.

Шойгу также заявил в ходе селекторного совещания: «Что касается осенней призывной кампании. На сегодняшний день в 85 субъектах рф приступили к работе более 2700 призывных комиссий. Всего призыву на военную службу сроком на 12 месяцев подлежат 120 тысяч человек».

Напомним, что путин подписал указ о частичной мобилизации, в соответствии с которой дополнительно 300 000 резервистов будут направлены для службы в российской армии на передовой в Украине.

«В соответствии с указом президента от 21 сентября в ходе частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек», — сказал шойгу, сообщают российские СМИ.

В заранее записанной телевизионной речи путин сказал, что в первую очередь будут призваны резервисты, прошедшие предыдущую подготовку и имеющие опыт.

Ранее Курсор писал, что Беларусь передала рф по меньшей мере 100 танков и БМП за последние недели — разведка Британии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!