Шойгу провел переговоры с министром обороны США: о чем шла речь

Министр обороны российской федерации сергей шойгу* провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство рф.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Украине, а также вопросы международной безопасности.
«Обсуждены актуальные вoпросы международной безoпасности, включая ситуацию в Украине. … Министры обороны россии и США в последний раз проводили переговоры 13 мая, в ходе телефонного разговора», — говорится в сообщении.
В то же время в Пентагоне сообщили, что Остин в разговоре с шойгу заявил о важности поддержания открытыми каналов коммуникации в условиях российской «спецоперации» в Украине.
Между тем спикер путина песков заявил, что телефонного звонка между российским лидером и президентом США Джо Байденом пока нет в планах.
Тем временем российские СМИ сообщают, что лидер рф владимир путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей «спецоперации» в Украине. Отмечается, что новую структуру возглавил премьер-министр рф михаил мишустин.
Кроме того, в масс-медиа государства агрессора появилась информация о том, что действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в ближайших к Крымскому мосту районах Крыма, продлено до 7 ноября. Об этом сообщил оккупационный глава полуострова сергей аксенов.
Как сообщал Курсор, в кремле поддержали главу чечни рамзана кадырова и его сторонников в его критике нынешнего министра обороны российской федерации сергея шойгу.
Так, сейчас в кремле обсуждают кадровые изменения в военном ведомстве. В частности, раскритиковавший руководство минобороны кадыров лоббирует назначение тульского губернатора и экс-охранника путина алексея дюмина в военное руководство страны.
Также Курсор информировал, что аналитик объяснил, почему армия рф не готова к боевым действиям зимой.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!