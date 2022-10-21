Шойгу провел переговоры с министром обороны США: о чем шла речь

До этого главы оборонных ведомств россии и США общались в телефонном режиме почти полгода назад.

Министр обороны российской федерации сергей шойгу* провел переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на оборонное ведомство рф.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Украине, а также вопросы международной безопасности.

«Обсуждены актуальные вoпросы международной безoпасности, включая ситуацию в Украине. … Министры обороны россии и США в последний раз проводили переговоры 13 мая, в ходе телефонного разговора», — говорится в сообщении.

В то же время в Пентагоне сообщили, что Остин в разговоре с шойгу заявил о важности поддержания открытыми каналов коммуникации в условиях российской «спецоперации» в Украине.

Между тем спикер путина песков заявил, что телефонного звонка между российским лидером и президентом США Джо Байденом пока нет в планах.

Тем временем российские СМИ сообщают, что лидер рф владимир путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей «спецоперации» в Украине. Отмечается, что новую структуру возглавил премьер-министр рф михаил мишустин.

Кроме того, в масс-медиа государства агрессора появилась информация о том, что действие высокого (желтого) уровня террористической опасности в ближайших к Крымскому мосту районах Крыма, продлено до 7 ноября. Об этом сообщил оккупационный глава полуострова сергей аксенов.

Как сообщал Курсор, в кремле поддержали главу чечни рамзана кадырова и его сторонников в его критике нынешнего министра обороны российской федерации сергея шойгу.

Так, сейчас в кремле обсуждают кадровые изменения в военном ведомстве. В частности, раскритиковавший руководство минобороны кадыров лоббирует назначение тульского губернатора и экс-охранника путина алексея дюмина в военное руководство страны.

Также Курсор информировал, что аналитик объяснил, почему армия рф не готова к боевым действиям зимой.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!