О конфликте между министерством обороны рф и главой чвк «вагнер» говорят в последнее время очень много. И тому есть весомые причины, в особенности передел влияния в кремле.

Руководство «второй армии мира» опубликовало листовки в зоне временной оккупации на территории Украины, в которых содержатся инструкции для российских военных. На листовках представлены указания по продвижению вражеских нарративов и разрешение на проживание в пустующих гражданских жилищах. В случае различных ЧП, российские военные должна представляться «вагнеровцами».

Подробней об этом информирует Telegram-канал СтратКом ЗСУ / AFU StratCom.

Сообщается, что в данных методичках указано, что солдатам можно принудительно изымать чужой автотранспорта, и в случае совершения ДТП необходимо представляться членами чвк «вагнера»*. Таким образом министерство обороны рф «сливает» главаря «вагнеровцев» евгения пригожина, который в последнее время стал более самостоятельным в принятии решений, чем это необходимо кремлю и лично шойгу.

Участие россии в военных преступлениях на территории Украины давно уже не является тайной. Листовки стали еще одним доказательством того, что российские военные напрямую нарушают правила ведения войны и отрицают нести ответственность за свои действия. Наличие такой информации на листовках свидетельствует о систематическом пренебрежении со стороны военных российской федерации правилами мирового сообщества. Каждый, кто причастен к таким преступлениям, должен помнить, что никакие бумажки не спасут от ответственности, которая неизбежно настигнет каждого преступника.

Ранее «Курсор» информировал, что суд ЕС отменил санкции против матери создателя чвк «вагнер» пригожина. Мама основателя чвк «вагнер» также хотела оспорить связь своего сына с вооруженной группировкой и то, что их родство делает ее причастной к нарушению территориальной целостности Украины.

Напоминаем, что основатель частной военной компании «вагнер» евгений пригожин утверждает, что огромное количество американцев хотят стать частью его чвк и воевать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!