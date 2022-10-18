Шокирующее убийство девочки в Париже: тело найдено расчлененным в чемодане

Погибшая девочка найдена мертвой, расследование показало, что Лола была изнасилована и подвергнута пыткам перед убийством.

Лола Девиат, 12-летняя девочка из Парижа, которая исчезла в минувшие выходные после того, как не вернулась из школы. Ее отец сообщил об этом в местную полицию и надеялся, что дочь скоро вернется — но через несколько часов после сообщения открылось шокирующее зрелище: во дворе дома, где живет Лола, — ее тело было найдено внутри чемодана.

Об этом сообщает Mako.

В понедельник перед судом предстали главный подозреваемый, 24-летняя бездомная женщина, а также 43-летний мужчина.

По неподтвержденной информации, Лола — девочка из еврейской семьи.

В результате обыска камер наблюдения в жилом доме Лолы выяснилось, что в пятницу подозреваемый проследовал за ней в дом, а позже был замечен с большим пластиковым чемоданом. Очевидец рассказал, что преступник просил его помочь нести «тяжелый чемодан».

Ранним субботним утром бездомный заметил чемодан, который лежал во дворе жилого дома. Когда он открыл его — он с ужасом увидел тело 12-летней девочки, которая была в синяках и травмах, и вызвал полицию.

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