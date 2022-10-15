Шольц выступил за реформирование и расширение Евросоюза: подробности

Европейский союз необходимо реформировать, а также постепенно отменить принцип консенсуса при принятии решений во внешней политике.

«Единый Европейский союз, состоящий из 27, 30, 36 государств, в котором проживает более 500 млн свободных и равноправных граждан, может еще больше усилить свой вес в этом мире», — считает канцлер.

В частности, Шольц призывает к скоординированным закупкам оружия и оборудования, созданию сил быстрого реагирования ЕС до 2025 года и настоящей штаб-квартиры Евросоюза для европейских вооруженных сил.

Кроме того, Шольц выступил за реформирование и расширение ЕС, призвав к постепенной отмене принципа консенсуса при принятии решений во внешней политике, а также в других областях, таких как налоговая политика.

Как сообщал Курсор, канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента российской федерации владимира путина* найти дипломатическое решение конфликта в Украине на основе прекращения огня и полного вывода российских войск в кратчайшие сроки.

Шольц, в частности, заявил, что «любые дальнейшие шаги россии по аннексии не останутся без ответа» и подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции.

Ранее Курсор информировал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Европейский Союз благодаря включению в его состав Украины, Молдовы и Грузии. Также по мнению канцлера, переход к мажоритарному голосованию при принятии решений – следующая ступень в развитии ЕС.

«Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, увеличивается с каждым дополнительным государством-членом», – заявил Шольц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!