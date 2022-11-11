Шольц пообещал Украине больше систем ПВО

Он добавил, что Европе следует подготовиться к приему большего количества беженцев из Украины.

Канцлер Олаф Шольц сказал, что приоритет Германии в ее помощи Украине должен состоять в том, чтобы помочь ей защитить себя от налетов российской авиации на ее города и помочь восстановить ее инфраструктуру.

В пятницу в интервью газетам RND он добавил, что Европе следует подготовиться к приему большего количества беженцев из Украины, которая с 24 февраля борется с российским вторжением.

«Россия бомбит энергетическую инфраструктуру Украины. Россия хочет сделать так, чтобы люди в Украине не смогли пережить зимние холода, — сказал он в интервью со сцены. — В настоящее время мы обсуждаем со многими немецкими компаниями, что они могут сделать, чтобы противостоять этому разрушению».

Он добавил, что системы ПВО, отправленные Германией в Украину, до сих пор играли ключевую роль в минимизации разрушений, но Германия будет работать с партнерами, чтобы отправить больше.

Ранее Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским договорился, что Германия продолжит отправлять системы ПВО.

Шольц сказал собравшимся, что он убежден в том, что, несмотря на шквал дипломатии, с помощью которой западные лидеры пытались предотвратить войну в преддверии вторжения рф, путин уже давно следует своему курсу.

«Я убежден, что путин решил начать эту войну два года назад, — сказал он. — Мы видели наращивание войск … Мы надеялись, что это были просто угрожающие жесты, но это не так: война давно планировалась».

Ранее Курсор писал, что в Швеции поймали двух иранцев по подозрению в шпионаже в пользу россии.