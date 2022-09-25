Шольц призвал принца Саудовской Аравии отказаться от сотрудничества с путиным

Визит немецкого канцлера Олафа Шоллца в Саудовскую Аравию был напрямую связан с войной в Украине: Олаф Шольц провел встречу с принцем Мухаммедом ибн Салманом, главными темами переговоров стали изоляция владимира путина* и поиск новых поставщиков энергии.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что визит примечателен тем, что лидеры западных стран на протяжении последних четырех лет избегали встреч с наследным принцем.

«По данным американских спецслужб, именно Мухаммед ибн Салман в 2018 году организовал убийство журналиста Джамаля Хашогги. Последний был известен тем, что публиковал критически материалы, посвященные семье принца Саудовской Аравии», — напоминает издание.

Как известно, Хашогги жил в изгнании в США, в начале октября 2018 года он прилетел в Стамбул, чтобы забрать документы для свадьбы в консульстве Саудовской Аравии. Группа убийц, прибывшая из Эр-Рияда, обезглавила его, распилила тело на части и в чемоданах вывезла с территории консульства.

Впрочем, Шольц после встречи заявил, что не забыл о деле Хашогги.

«Мы обсудили все вопросы прав человека. И вы можете быть уверены, что ничего не осталось невысказанным из того, что нужно было бы сказать», — сказал цитирует канцлера ФРГ издание.

Как сообщал Курсор, канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре во вторник призвал президента российской федерации владимира путина найти дипломатическое решение конфликта в Украине на основе прекращения огня и полного вывода российских войск в кратчайшие сроки.

Также, как информировал Курсор, Шольц считает, что оружие Германии сыграло «решающую» роль в успешном контрнаступлении Украины.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!