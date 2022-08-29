Шольц призвал принять Украину и ряд других стран в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал расширить Европейский Союз благодаря включению в его состав Украины, Молдовы и Грузии.

Также по мнению канцлера, переход к мажоритарному голосованию при принятии решений – следующая ступень в развитии ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

«Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, увеличивается с каждым дополнительным государством-членом», – заявил Шольц во время своего выступления в Праге (Швеция).

Политик отмечает, что Европейскому Союзу нужно расшириться за счет включения стран Западных Балкан, Украины, Молдовы и, в итоге, Грузии. Именно этим он обосновывает нужду в переходе к мажоритарному способу принятия решений.

Также Шольц сказал, что Хорватия, Румыния и Болгария должны стать полноправными членами Шенгенской зоны, потому что они уже соответствуют ее требованиям.

Ранее канцлер ФРГ утверждал, что мировое сообщество никогда не признает попыток рф* оккупировать Украину.

Также «Курсор» сообщал, что рейтинг Шольца в Германии упал до рекордно низкого показателя.

Кроме этого, мы рассказывали, что премьер Финляндии призвала ЕС быть «более смелым» по отношению к россии*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!