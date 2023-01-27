Штамм «Кракен» научился обходить иммунитет после ранее перенесенного Covid-19 — врачи

Симптомы вируса не изменились, но теперь он стал более заразным, предупреждают медики.

Новый штамм Covid-19 «Кракен» быстро распространяется по миру. К счастью, как выяснили медики, течение болезни у зараженных новым подвидом, в большинстве случаев легкое. Однако расслабляться рано, ведь медики еще не выяснили, какие осложнения бывают у переболевших.

Об этом сообщил семейный врач Михаил Цюрак в эфире украинских телеканалов.

Медик констатировал, что «Кракен» очень быстро распространяется и более заразен, чем «Омикрон».

Но самое большое беспокойство врачей вызывает тот факт, что «Кракен» научился обходить иммунитет после ранее перенесенного Covid-19. Защиту от него имеют только вакцинированные, при условии наличия минимум одной бустерной дозы, предположил медик. При этом ряд других специалистов считает, что новый вирус способен обходить и такую защиту.

Специалисты ВОЗ и ученые с разных уголков мира продолжают выяснять особенности нового вируса, чтобы найти оптимальные пути противодействия. Медики отмечают, что главным средством защиты от тяжелого течения заболевания Covid-19 и потенциально новых штаммов является вакцинация. Она не дает 100% гарантии, однако максимально снижает риски тяжелого течения болезни и развития осложнений после выздоровления.

Ранее Курсор писал, что ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

Наша редакция также сообщала, что израильские ученые выяснили, насколько новая вакцина эффективна против Омикрона.