У берегов Греции загорелся паром с 288 пассажирами на борту

В Ионическом море возле острова Эрикуса, что в Греции, загорелся итальянский паром Euroferry Olympia. По информации, на борту судна находилось 288 пассажиров.

В Греции итальянский паром Euroferry Olympia с 288 пассажирами на борту загорелся возле острова Эрикус в Ионическом море этой ночью.

Пожар начался после того, как паром вышел из Игуменицы недалеко от греческого острова Эрикус. Три корабля ВМС Греции и суда итальянской и греческой береговой охраны уже находятся на месте происшествия.

Ни одна жизнь не находится в опасности. Один пассажир был доставлен в больницу на Корфу с проблемами дыхания.

Капитан сказал, что на борту парома было 288 пассажиров. На пароме также находились 25 легковых и 153 грузовых автомобиля.

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