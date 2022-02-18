У берегов Греции загорелся паром с 288 пассажирами на борту

В Греции итальянский паром Euroferry Olympia с 288 пассажирами на борту загорелся возле острова Эрикус в Ионическом море этой ночью.
Пожар начался после того, как паром вышел из Игуменицы недалеко от греческого острова Эрикус. Три корабля ВМС Греции и суда итальянской и греческой береговой охраны уже находятся на месте происшествия.
Ни одна жизнь не находится в опасности. Один пассажир был доставлен в больницу на Корфу с проблемами дыхания.
Капитан сказал, что на борту парома было 288 пассажиров. На пароме также находились 25 легковых и 153 грузовых автомобиля.
Fire breaks out on cruise ship carrying 237 passengers: #Greek port police.#Fire #Cruise #Greece #ACCIDENT pic.twitter.com/EgfHwugLDl
— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 18, 2022
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