Великобритания начнет вводить вакцины от COVID всем детям в возрасте 5-11 лет

До этого момента в Великобритании вакцинировали только детей младше 12 лет, входящих в группу риска, и тех, кто живет с людьми с ослабленным иммунитетом.

Всем детям в возрасте от 5 до 11 лет в Англии будет предложена вакцина COVID-19, заявляет правительство Великобритании.

До сих пор в Великобритании вакцинировали только детей младше 12 лет, входящих в группу риска, и тех, кто живет с людьми с ослабленным иммунитетом, используя более низкую дозу вакцины, которая была признана «безопасной и эффективной».

Однако министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что теперь он принял рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации, который консультирует департаменты здравоохранения Великобритании, о расширении масштабов вакцинации.

Ранее министр Никола Стерджен объявила, что Шотландия также начнет прививать детей в возрасте от 5 до 11 лет, а Уэльс объявил об аналогичной политике днем ранее. Северная Ирландия также последовала этому примеру.

Ранее Курсор сообщал, что медики назвали препараты, которую могут справиться со штаммом Омикрон.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ученые намерено заразили нескольких людей коронавирусом, чтобы провести эксперимент.

Еще напомним, что ученые рассказали, без какого витамина риски заболеть коронавирусом возрастают в разы.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.