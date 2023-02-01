Схватил за горло и выбросил из автобуса: в Лондоне напали на еврейского ребенка

Неизвестный, ехавший в автобусе, выбросил еврейского мальчика, находившегося рядом с ним.

Антисемитизм в отношении ультраортодоксальных евреев продолжает бушевать по всему Лондону: местная организация «Шомерим» опубликовала информацию об антисемитском инциденте, произошедшем вчера, когда неизвестный, находившийся в местном автобусе в районе Стэмфорд-Хилл, выбросил еврейского ребенка, который стоял рядом с ним.

«На 12-летнего еврейского мальчика, который ехал домой из школы, напали в автобусе, 50-летний мужчина схватил мальчика за горло и выбросил из автобуса», — говорится в сообщении. О состоянии ребенка не сообщается.

Это не первый случай насилия на антисемитской почве по всему Лондону за последний месяц.

Несколько недель назад отец и сын, принадлежащие к местной ультраортодоксальной общине, подверглись жестокому нападению в районе Стэмфорд-Хилл. Нападавший крикнул: «Я тебя зарежу до смерти», после чего выхватил нож и ранил отца.

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