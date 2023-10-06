Шведский боксер отправил судью в нокдаун - этот момент попал на видео

Уточняется, что произошло это хоть и случайно, но выглядело мощно.

Шведский боксер Баду Джек отправил в нокдаун судью во время поединка с британцем Джеймсом Дигейлом. Это произошло во время объединительного поединка за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF во втором среднем весе. Бой прошел в Нью-Йорке.

Об этом пишет useti.org.ua.

В конце раунда рефери в ринге пропустил удар от шведского боксера, пытаясь вмешаться в действия спортсменов. От падения его спас сам Джек, успевший подхватить судью.

Поединок завершился ничьей. В результате оба чемпиона сохранили свои титулы.

Ранее "Курсор" писал о том, что Александр Усик нокаутом победил Даниеля Дюбуа и защитил чемпионские титулы.