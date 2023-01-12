Швеция не вступит в НАТО, пока она поддерживает террористов — Турция

Процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими.

«Мы вновь открыто говорим: продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций», — отметил дипломат.

Его комментарий связан с акцией, состоявшейся в Стокгольме, в поддержку Рабочей партии Курдистана, признанной в Анкаре террористической. Калын резко осудил эту демонстрацию и призвал принять конкретные меры для предотвращения такого в будущем.

«Мы резко осуждаем эти мерзкие действия против нашего президента в Стокгольме. Мы передали нашу реакцию и наши ожидания шведским властям. Принятие конкретных мер против таких акций — это требование закона и взятых обязательств перед нами», — написал Калын.

Как сообщал Курсор, Финляндия и Швеция подтвердили, что не будут требовать отказа от размещения баз Североатлантического альянса и ядерного оружия после вступления в НАТО. Отвечая на пресс-конференции в Хельсинки во вторник, позволит ли Финляндия разместить ядерное оружие на своей территории в мирное время или будет пытаться отказаться от такого шага в будущем, премьер-министр Финляндии Санна Марин сказала, что ее страна не хочет «закрывать никаких дверей» и что не должно быть «никаких условий» для ее членства в НАТО.

Она добавила, что в Финляндии этот вопрос активно не обсуждается, поскольку страны Северной Европы ожидают ратификации их членства Турцией и Венгрией.

Ее мнение поддержал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который заявил, что «Финляндия и Швеция, что вполне естественно, действуют совместно в этих вопросах и имеют одинаковую формализацию».

«Финляндия и Швеция должны сделать абсолютно одинаковые выводы» и «принять» все возможности НАТО», — сказал Кристерссон.

Ранее Курсор писал о том, что Канала и Дания стали первыми странами-участницами, которые ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО.