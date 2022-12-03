Швеция впервые выдала Турции осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана

Швеция передала Турции первого осужденного за членство в Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией.
Об этом сообщает турецкое издание NTV.
Уточняется, что Махмут Тат, пойманный в Швеции, экстрадированный в Турцию и осужденный за членство в РПК, был арестован и доставлен в здание суда Газиосманпаша. Фемида приговорила его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы за «членство в вооруженной террористической организации».
Как известно, 5 февраля 2018 года Генеральная прокуратура Тунджели и Исполнительная палата выдали ордер на арест Тата, приговор к тюремному заключению которого вступил в силу после утверждения решения.
Тат, который отправился в Швецию в 2015 году в поисках убежища из-за приговора к тюремному заключению, но получил отказ, недавно был задержан полицией. Террорист Тат был экстрадирован в Турцию после прохождения процедуры в следственном изоляторе в Мельндале.
Как сообщал Курсор, шведская прокуратура 11 ноября предъявила обвинения двум гражданам Ирана в грубом шпионаже в пользу российской разведки. Один из задержанных подозревается в несанкционированной обработке секретной информации. Прокурор Пер Линдквист заявил, что дело связано с «очень серьезным преступлением против шведской разведки и безопасности».
«Информация, которая была получена, передана и разглашена, в силу того, что она попадет в руки другого государства, может нанести ущерб безопасности Швеции», — заявил прокурор.
Также Курсор информировал о том, что Швеция и Финляндия готовы разместить у себя ядерное оружие после вступления в НАТО.
Отметим, что Финляндия и Швеция в середине мая 2022 года подали заявки на вступление в военно-политический блок.