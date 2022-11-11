В Швеции поймали двух иранцев по подозрению в шпионаже в пользу россии

Если вина задержанных будет доказана, им грозит пожизненное заключение.

Шведская прокуратура сегодня, 11 ноябре, предъявила обвинения двум гражданам Ирана в грубом шпионаже в пользу российской разведки.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что один из задержанных подозревается в несанкционированной обработке секретной информации. Прокурор Пер Линдквист заявил, что дело связано с «очень серьезным преступлением против шведской разведки и безопасности».

«Информация, которая была получена, передана и разглашена, в силу того, что она попадет в руки другого государства, может нанести ущерб безопасности Швеции», — заявил прокурор.

Согласно сообщению, подозреваемые — Паям и Пейман Киа — являются братьями, оба имеют иранское гражданство. Сообщается, что ранее один из мужчин служил в шведской разведывательной службе Sapo и работал на шведскую армию. Если вина иранцев будет доказана, им грозит пожизненное заключение.

Как сообщал Курсор, в октябре власти Ирана арестовали 10 агентов, работающих на Израиль в провинции Западный Азербайджан. Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что эти лица проводили операции против иранских силовиков и контактировали со спецслужбами Моссад.

«Они поджигали автомобили и дома людей, связанных с органами безопасности, и получали деньги за фотосъемку, которые отправляли агентам Моссада», — говорилось в сообщении.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал предполагаемого шпиона в пользу Израиля.

Также наша редакция сообщала, что Хаменеи обвинил Израиль и США в «спланированных» беспорядках в Иране. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что смерть 22-летней Махсы Амини была «горьким инцидентом», но беспорядки были «спланированы».