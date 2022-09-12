Си Цзиньпин встретится с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества — СМИ

Углубляющееся партнерство между Китаем и россией — одно из наиболее интригующих геополитических событий последних лет, за которым Запад наблюдает с тревогой.

Глава КНР Си Цзиньпин впервые за более чем два года покинет Китай для встречи с президентом россии владимиром путиным*.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что эта поездка за пределы страны станет для китайского лидера первой с начала пандемии COVID-19. Си Цзиньпин отправится в ​​Центральную Азию, где посетит с рабочим визитом Казахстан, после чего встретится с путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В кремле подтвердили встречу, но детали переговоров не раскрыли. Китай же эту информацию пока не прокомментировал.

«Углубляющееся партнерство «без ограничений» между растущей сверхдержавой Китаем и титаном природных ресурсов россией — одно из наиболее интригующих геополитических событий последних лет, за которым Запад наблюдает с тревогой», — говорится в публикации.

Как сообщал Курсор, в середине июня президент россии владимир путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. После разговора путин сообщил, что достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сферах энергетики, экономики и промышленности из-за западных санкций.

При этом Си Цзиньпин выразил готовность оказать содействие урегулированию украинского кризиса. По словам президента КНР, Пекин занимает независимую позицию в вопросе войны в Украине, «принимая во внимание факты и исторические реалии». Он заявил, что его страна активно содействует поддержанию мира в глобальном масштабе.

Также Курсор информировал о том, что лидер КНР Си Цзиньпин подписал указ, который разрешает «невоенное использование вооруженных сил» Китая.

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