Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином

Президенты россии и КНР во время встречи договорились о расширении сотрудничества в свете санкций со стороны Запада.

Президент россии* владимир путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Maariv.

После разговора путин сообщил, что достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сферах энергетики, экономики и промышленности из-за западных санкций.

Также сообщается, что Си Цзиньпин выразил готовность оказать содействие урегулированию украинского кризиса.

По словам президента КНР, Пекин занимает независимую позицию в вопросе войны в Украине, «принимая во внимание факты и исторические реалии».

Он заявил, что его страна активно содействует поддержанию мира в глобальном масштабе.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.