Президент россии* владимир путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщает Maariv.
После разговора путин сообщил, что достигнута договоренность о расширении сотрудничества в сферах энергетики, экономики и промышленности из-за западных санкций.
Также сообщается, что Си Цзиньпин выразил готовность оказать содействие урегулированию украинского кризиса.
По словам президента КНР, Пекин занимает независимую позицию в вопросе войны в Украине, «принимая во внимание факты и исторические реалии».
Он заявил, что его страна активно содействует поддержанию мира в глобальном масштабе.
Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.
Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!