Сильная магнитная буря в ближайшие часы накроет Землю

Сильная магнитная буря надвигается на Землю и уже во второй половине дня 18 января могут начаться проблемы со здоровьем.

Эксперты говорят, что эта буря затяжная и на пике достигнет 5 уровня.

По данным портала Meteoagent, во второй половине дня 18 января магнитная буря достигнет 4 баллов. Пик этой бури ожидается в четверг, 19 января — она достигнет 5 баллов.

На спад геомагнитная обстановка пойдет только в пятницу, 20 января. Еще одна короткая магнитная буря ожидается 23 января — она тоже достигнет опасного 5 уровня, но вспышка будет короткая — всего несколько часов.

Чтобы помочь организму в такие дни, обязательно высыпайтесь, спите не менее 7-8 часов в сутки. Засыпать рекомендуется до 12 часов ночи и просыпаться около 8 утра.

Нормально питайтесь, исключите жирные и острые блюда. Придерживайтесь питьевого режима — не менее 2 л в сутки. Количество кофе стоит снизить и заменить его травяными чаями. Алкоголь лучше исключить полностью.

Улучшить состояние помогут контрастный душ, зарядка утром, прогулка на свежем воздухе, пробежка, поход на бассейн. Если есть такая возможность — останьтесь дома и отдохните, почитайте книгу или посмотрите фильм. Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

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