Сильнейший снегопад в Пакистане: есть погибшие

Министр внутренних дел шейх Рашид Ахмед сказал, что тысячи автомобилей вытащили из-под снега, но еще более тысячи остаются заблокированы. Известно о 16 погибших.
Об этом сообщает Guardian.
Мурри, расположенный в 28 милях (45,5 км) к северу от столицы Исламабада, является популярным зимним курортом, который ежегодно привлекает более миллиона туристов.
Ахмед сказал, что за ночь в этом районе выпало более 4 футов (1,2 метра) снега, и в субботу весь входящий трафик был заблокирован.
По словам министра, на помощь были вызваны военизированные формирования и специальное подразделение.
«До тех пор ни транспортным средствам, ни даже пешеходам не разрешается въезжать в Мурри, за исключением аварийно-спасательных машин и тех, кто доставляет еду для застрявших людей», — сказал он.
Умар Макбул, местный администратор, сказал, что сильный снегопад помешал спасательным работам ночью, а тяжелая техника, доставленная для расчистки снега, сначала застряла.
Официальные лица не предоставили дополнительных подробностей о тех, кто погиб в застрявших автомобилях, но заявили, что работают как над восстановлением, так и над спасательными операциями.
Застрявшим туристам раздали еду и одеяла.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что сильный снегопад парализовал восток США.
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