Сильнейший снегопад в Пакистане: есть погибшие

По меньшей мере 16 человек погибли в результате сильного снегопада в курортном городе Мурри в Пакистане.

Министр внутренних дел шейх Рашид Ахмед сказал, что тысячи автомобилей вытащили из-под снега, но еще более тысячи остаются заблокированы. Известно о 16 погибших.

Об этом сообщает Guardian.

Мурри, расположенный в 28 милях (45,5 км) к северу от столицы Исламабада, является популярным зимним курортом, который ежегодно привлекает более миллиона туристов.

Ахмед сказал, что за ночь в этом районе выпало более 4 футов (1,2 метра) снега, и в субботу весь входящий трафик был заблокирован.

По словам министра, на помощь были вызваны военизированные формирования и специальное подразделение.

«До тех пор ни транспортным средствам, ни даже пешеходам не разрешается въезжать в Мурри, за исключением аварийно-спасательных машин и тех, кто доставляет еду для застрявших людей», — сказал он.

Умар Макбул, местный администратор, сказал, что сильный снегопад помешал спасательным работам ночью, а тяжелая техника, доставленная для расчистки снега, сначала застряла.

Официальные лица не предоставили дополнительных подробностей о тех, кто погиб в застрявших автомобилях, но заявили, что работают как над восстановлением, так и над спасательными операциями.

Застрявшим туристам раздали еду и одеяла.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что сильный снегопад парализовал восток США.

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