Сильный снегопад парализовал восток США

По сообщениям местных властей, на восток США обрушился настоящий зимний шторм в виде сильного снегопада, который буквально за считанные часы парализовал действие муниципальных служб.
Проявление стихии стало причиной отмены тысяч рейсов.
Кроме того, во многих городах были отменены занятие в школе.
Местные власти призывают жителей, оказавшихся в зоне влияния стихии, не покидать дома из-за возможного транспортного коллапса на дорогах и предполагаемых перебоев с электроэнергией.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Конгрессе США зарегистрировано рекордное число заражений COVID-19.
В среднем у 13% сотрудников, прошедших тестирование в медицинском центре Конгресса США в последнюю неделю, был обнаружен COVID-19.
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